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BM'den Libya'ya "seçimler öncelik olmalı" çağrısı - Son Dakika

BM'den Libya'ya "seçimler öncelik olmalı" çağrısı

11.02.2022 18:52
BM'den Libya'ya "seçimler öncelik olmalı" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da halkın iradesine saygı gösterilmesi için seçimlerin en kısa sürede yapılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'da halkın iradesine saygı gösterilmesi için seçimlerin en kısa sürede yapılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından, Libyalı tarafların ve kurumların bu tür önemli kararları "şeffaf ve uzlaşı" ile alması gerektiğini belirtti.

Ülkede istikrarın korunması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Oy kullanmak için kayıt yaptıran 2,8 milyon Libya vatandaşının siyasi iradesine saygı göstermek için en kısa sürede ulusal seçimleri düzenlemek öncelik olmalı." ifadelerini kullandı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Libya'ya 'seçimler öncelik olmalı' çağrısı - Son Dakika


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