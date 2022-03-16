BM'den "Libya, yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya" uyarısı - Son Dakika
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BM'den "Libya, yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya" uyarısı

16.03.2022 22:33
BM'den "Libya, yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki hükümet krizi nedeniyle ülkenin yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki hükümet krizi nedeniyle ülkenin yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Libya'nın batısında silahlı gruplar arasında giderek artan "tehditkar söylemler" gözlemlediklerini belirtti.

Trablus ve Libya'nın doğusundaki şehirler arasındaki uçuşların askıya alındığı ve karşıt gruplarca hareketin engellendiği "endişe verici" gelişmeler yaşandığına dikkati çeken DiCarlo, "Libya, şu an kurumlarını bir kez daha bölme ve son 2 yılda elde edilen kazanımları tersine çevirme riski bulunan yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya." dedi.

DiCarlo, Libyalı taraflara sorumlu liderlik gösterme ve barışçıl bir çözüm için BM'nin çabalarına destek verme çağrısı yaptı.

Seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı yeni başbakan olarak seçti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söylemişti.

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Birleşmiş Milletler, Tripoli, Hükümet, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 'Libya, yeni bir siyasi kutuplaşmayla karşı karşıya' uyarısı - Son Dakika


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