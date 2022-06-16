BM'den Libyalı taraflara Kahire'de buluşma çağrısı - Son Dakika
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BM'den Libyalı taraflara Kahire'de buluşma çağrısı

16.06.2022 18:16
BM'den Libyalı taraflara Kahire'de buluşma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih ile Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih ile Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeye çağırdı.

Williams'in Libyalı taraflara yönelik çağrısını Konsey Başkanı Halid el-Mişri, yazılı açıklamayla duyurdu.

Williams'ın kendisini Kahire'de TM Başkanı Salih ile görüşmeye davet ettiğini belirten Mişri, Kahire'yi ziyaret etmenin, başta siyasi ve anayasal süreçteki tıkanıklık olmak üzere ülkedeki sorunların çözümüne yönelik katkısı üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Mişri, "Kahire ziyareti başlı başına bir amaç değil. Önemli olan, geçiş aşamalarını sona erdirecek bir ulusal uzlaşı bulmakta karşı tarafın ciddiyetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Konsey Başkanı Mişri, geçiş döneminin sona ermesinin, ülkedeki siyasi meşruiyetin bir an önce seçimler yoluyla yenilenmesinden ve bedelini vatandaşın ödeyeceği yeni krizler yaratarak daha fazla zaman kaybetmemekten geçtiğine işaret etti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinden heyetler, seçimlerle ilgili anayasal çerçeve oluşturma amacıyla yürütülen istişarelerin son turu için Kahire'de toplanmıştı. BM Özel Temsilcisi Williams başkanlığındaki toplantılarda beş gün geride kaldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kahire, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

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