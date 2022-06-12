BM'den Libyalı taraflara seçimler için anayasal çerçeve oluşturma çağrısı - Son Dakika
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BM'den Libyalı taraflara seçimler için anayasal çerçeve oluşturma çağrısı

12.06.2022 20:53
BM'den Libyalı taraflara seçimler için anayasal çerçeve oluşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya krizinin taraflarına, ülkeyi seçim sürecine götürecek tam bir anayasal çerçeve oluşturmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya krizinin taraflarına, ülkeyi seçim sürecine götürecek tam bir anayasal çerçeve oluşturmaları çağrısında bulundu.

BM Libya Özel Temsilcisi Williams, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) ortak komite istişarelerinin üçüncü ve son turunun açılışında konuştu.

İstişarelerin üçüncü turunun Libya'da yıllarca süren bölünme, kaos ve kutuplaşmanın Libyalıları tükettiği kritik bir dönemeçte yapıldığına dikkati çeken Williams, "Bu tur, seçimlerin düzenlenmesini temin edecek sağlam bir anayasal çerçeve ile sonuçlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Williams, henüz mutabakata varılamayan maddeler bulunduğunu ve istişarelerin son turunda çözülmesi gereken önemli sorunlar olduğunu dile getirdi.

Daha önce Kahire'de yapılan istişarelerde seçimlerin anayasal bir temel belirlenmesine yönelik tartışmalı noktaların yüzde 70'i çözüme kavuşmuş, mevcut son turda görüşülmek üzere yüzde 30'luk kısmı kalmıştı.

"Silahlarınızı bir kenara bırakıp sivilleri korkutmayı bırakmalısınız"

İstişarelerin engellenmesiyle ilgili de konuşan Williams, mesajının açık ve Libya'daki hassas siyasi süreci güç kullanarak bozmak isteyenlere yönelik olduğunu söyledi.

Williams ayrıca,"Silahlarınızı bir kenara bırakıp sivilleri korkutmayı bırakmalısınız, çünkü bu kadarı yeter." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, "özgür, güvenilir, şeffaf ve kapsayıcı seçimler yapmak için anayasal bir temel belirlemek üzere Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin (TM) ortak komite istişarelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını" duyurmuştu.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta ise Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kahire, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

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