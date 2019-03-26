Son Dakika Haberleri: BM'den Mali'deki Saldırı İçin Özel Soruşturma

BM'den Mali'deki Saldırı İçin Özel Soruşturma

53 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen ve 160 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin özel soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM'den Mali'deki Saldırı İçin Özel Soruşturma, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Batı Afrika ülkelerinden Mali'nin Mopti bölgesindeki Fulani köyüne düzenlenen ve 160 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin özel soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Mopti bölgesinde cumartesi günü gerçekleşen korkunç saldırıya ilişkin özel bir soruşturma yürütülmesi için 10 insan hakları memuru, bir çocuk koruma memuru ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) BM Polis Gücü'nden (UNPOL) iki olay yeri inceleme uzmanından oluşan bir ekip görevlendirildi." dedi.

Sözcü Shamdasani, Mart 2018'den bu yana sadece ülkenin merkezindeki Mopti'de 600'e yakın sivilin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin de yerinden edildiğini belirterek, son saldırının da bölgede gerçekleşen bir dizi saldırı ve şiddet sarmalının neticesi olduğunu söyledi.

Saldırıların "aşırıcı grupların elemine edilmesi" maksadıyla düzenlendiğine dikkati çeken Shamdasani, milyonlarca kişinin de sadece Müslüman olduğu için "şiddet yanlısı" olarak damgalanamayacağının altını çizdi.

Shamdasani, saldırının faillerinin adalet önünde hesap vermesi için Malili yetkililerle doğrudan temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

160 kişi hayatını kaybetmişti

Dogon etnik grubu giyimli kişiler geçen cuma günü Mopti bölgesindeki Fulani köyü Ogossagou'ya saldırı düzenlemiş, saldırıda aralarında çocuk ve hamile kadınların da bulunduğu 160 kişi yaşamını yitirmişti.

Katliamdan sorumlu tutulan ve Dogon üyelerinden oluşan milis kuvvet "Dan Na Ambassagou Birliği", kuruluş amaçlarından saptığı gerekçesiyle saldırının ardından feshedilmişti.

Ekim 2016'da devlet tarafından terörle mücadele kapsamında oluşturulan birlik, 1 Ocak'ta Koulogon'daki Fulanilerin köyüne yönelik saldırıdan da sorumlu tutuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Afrika, Birleşmiş Milletler, Güncel
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