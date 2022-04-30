BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki

30.04.2022 04:26
BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'deki cunta yönetimine, Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının yayınlarını durdurma kararını iptal etme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'deki cunta yönetimine, Fransız RFI radyosu ve France 24 kanalının yayınlarını durdurma kararını iptal etme çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Bamako yönetiminin bu yayınları durdurma kararı karşısında "dehşete düştüklerini" belirtti.

Shamdasani, Bamako yönetimine, bağımsız gazetecilerin ülkede rahatça çalışmasına izin verme ve bu kararı iptal etme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Mali'deki İletişim Yüksek Kurumu, 28 Nisan'da, RFI ve France 24'ün yayınlarını "kalıcı şekilde askıya aldığını" duyurmuştu.

Kurum, Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddiaları üzerine RFI ve France 24'ün yayınlarını 17 Mart'ta da askıya almıştı.

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar belirlendiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Bamako, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, partiden ayrıldı
00:56 Liseli öğrenciyi bıçaklayan 2 genç, serbest kaldıktan sonra yaralıya ilk yardımda bulunanları tehdit etti
00:54 Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?
00:45 Hak-İş Başkanı'ndan asgari ücrete zamla ilgili öneri geldi: Temmuzda 6 aylık enflasyonun üzerinde artırılmalı
00:15 Serdar Dursun, penaltıyı kaçırma nedenini anlattı
00:12 Bayram öncesi benzine zam geldi, pompa fiyatı 20 lirayı aştı!
23:52 G20 zirvesine Putin ve Zelenski davet edildi! Gözler iki lidere çevrildi
23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü
23:34 Rıdvan Dilmen'den Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor
22:52 Metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı! Sürücüsü tamir ederken araç kendi kendine hareket etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 04:32:22. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den Mali'nin Fransız medyasının yayınlarını durdurmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement