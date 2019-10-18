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BM'den Mısır'a çağrı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır'da bir aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır'da geçen ay başlayan hükümet karşıtı protestolarda geniş çaplı gözaltı ve tutuklamalar yaşandığını anımsattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirten Shamdasani, "Maalesef, çok sayıda tanınmış ve saygın sivil toplum figürlerinin de içinde yer aldığı bu tutuklamalar devam ediyor." dedi.

Shamdasani, 12 Ekim'de sivil güvenlik görevlilerinin gazeteci ve tanınmış insan hakları savunucusu Esra Abdulfettah'ı tutukladığını ve bilinmeyen bir yere götürdüğünü, 29 Eylül'de güvenlik güçlerinin tanınmış blog yazarı Alaa Abdel Fettah'ı tutukladığını ve aynı gün Fettah'ın avukatı tanınmış insan hakları avukatı Muhammed El Bager'in de tutuklandığını anlattı.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimini uluslararası hukuk kapsamındaki sorumlulukları kapsamında düşünce özgürlüğü ve barışçıl protestolara saygı duymaya davet eden Shamdasani, ülkede hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tanınmış gazeteci, blog yazarı ve avukatların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, Mısır'daki geniş çaplı tutuklamalardan endişe duyulduğunu belirterek, hükümete, göstericilere saygı duyması çağrısında bulunmuştu.

Mısır'da geçen eylül ayında yeniden patlak veren hükümet karşıtı protestolarda binlerce kişi tutuklanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:00 Kaynak: AA
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