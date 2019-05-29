BM'den MİT operasyonu ile Malezya'dan Türkiye'ye götürülen 2 kişi için serbest bırakın çağrısı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler, 2017 yılında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik ve Turgay Karaman'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İki Türk'ün özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten BM Komisyonu, Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:53
, 2017 yılında Malezya
'da gözaltına alınarak Türkiye
'ye getirilen eğitimciler İsmet Özçelik
ve Turgay Karaman
'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İki Türk'ün özgürlüklerinin ihlal edildiğini belirten Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, karara uyması için Türk makamlarına 180 gün süre tanıdı. Ayrıca BM
Komisyonu, keyfi tutukluluk için şahıslara tazminat ödenmesine hükmetti.
Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne imza atan ülkelerden biri olduğunun hatırlatıldığı davayla ilgili, "Devlet, şahısların serbest bırakılması ve uğradıkları hak ihlalleri nedeniyle onlara yeterli tazminat ödenmesi yükümlülüğü altındadır." denilerek devletin harekete geçmesi ve etkili çözüm sunma mecburiyeti olduğu hatırlatıldı.
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