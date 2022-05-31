BM'den Mozambik'teki 23 bin aileye tohum desteği - Son Dakika
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BM'den Mozambik'teki 23 bin aileye tohum desteği

31.05.2022 10:01
BM'den Mozambik'teki 23 bin aileye tohum desteği

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mozambik'te gıda sorunu ile mücadele kapsamında 23 bin aileye tohum dağıtacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Mozambik'te gıda sorunu ile mücadele kapsamında 23 bin aileye tohum dağıtacağını açıkladı.

Ulusal basındaki habere göre, FAO Mozambik Temsilcisi Hernani Coelho da Silva, atılan adımla Mozambik'te gıda sorununu azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Silva, ülkenin kuzeyinde çatışmalardan etkilenen Cabo Delgado bölgesinde tarımı desteklemek için 23 bin aileye tohum dağıtılacağını kaydetti.

Öte yandan Silva, tohum desteğinin yanında tarımı desteklemek için çapa ve su taşıma kapları gibi alet desteği de sağlayacaklarını bildirdi.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

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Kaynak: AA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Mozambik, Tohum, Güncel, Son Dakika

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