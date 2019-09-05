BM'den mülteci durumu için dayanışma çağrısı
4 saat önce
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Çatışmalar devam ettikçe mülteci durumu da var olmaya devam edecektir.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Çatışmalar devam ettikçe mülteci durumu da var olmaya devam edecektir. Mülteci durumunu sonlandırmak siyasal çözümler gerektiriyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:59
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