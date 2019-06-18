BM'den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı
37 dakika önce
Birleşmiş Milletler, Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
, Mısır
'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.
Bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, "Ölüm nedenini netleştirmek için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, tam ve şeffaf soruşturmayla takip edilmelidir" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı