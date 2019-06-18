Son Dakika Haberleri: BM'den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı
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BM'den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı

37 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.

BM'den Mursi için bağımsız soruşturma çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler, Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini belirtti.

Bağımsız soruşturma çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün tüm boyutları ile araştırılması gerektiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, "Ölüm nedenini netleştirmek için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, tam ve şeffaf soruşturmayla takip edilmelidir" ifadelerini kullandı. - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Muhammed Mursi, Birleşmiş Milletler, Güncel
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