BM'den Mursi'nin vefatı dolayısıyla soruşturma çağrısı
45 dakika önce
BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:43
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