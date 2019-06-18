Son Dakika Haberleri: BM'den Mursi'nin vefatı dolayısıyla soruşturma çağrısı
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BM'den Mursi'nin vefatı dolayısıyla soruşturma çağrısı

45 dakika önce

BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM'den Mursi'nin vefatı dolayısıyla soruşturma çağrısı, System.String[]
BM, Mursi'nin ani vefatı dolayısıyla bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:43 
Muhammed Mursi, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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