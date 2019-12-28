BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı - Son Dakika Dünya

BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.


Genel Kurulda yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Myanmar, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:43 
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