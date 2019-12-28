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BM'den Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara 'işkence ve tecavüzü' kınayan karar tasarısı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
Genel Kurulda yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:43
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