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BM'den, Myanmar'da devrik lider Su Çii'ye hapis cezası verilmesine tepki - Son Dakika

BM'den, Myanmar'da devrik lider Su Çii'ye hapis cezası verilmesine tepki

06.12.2021 17:39
BM'den, Myanmar'da devrik lider Su Çii'ye hapis cezası verilmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Suu Çii'nin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Suu Çii'nin serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun kontrolündeki bir mahkemede yapılan gizli yargılama sonucu Suu Çii'nin mahkum edilmesinin siyasi bir karar olduğunu ifade etti.

Kararın, Suu Çii'nin özgürlüğünün "keyfi olarak" elinden alınmasının yanı sıra ülkede ihtiyaç duyulan "siyasi diyaloğa" başka bir kapıyı daha kapattığını vurgulayan Bachelet, " Ordu, tüm siyasi muhalefeti ortadan kaldırmak için mahkemeleri araçsallaştırmaya çalışıyor. Ancak bu davalar, darbenin ve askeri yönetimin meşruiyetine yasal bir kisve sağlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasından üzüntü duyduğunu belirten Bachelet, "Suu Çii'nin serbest bırakılması" çağrısını yaptı.

Bachelet, Yangon'un Kyimyindaing kasabasında askeri aracın sivillerin üzerine sürülmesi ve kalabalığın üzerine ateş açılmasını şiddetle kınadığını kaydetti.

4 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'nin, bir dizi suçlamayla yargılandığı davaların ilkinde 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiği bildirilmişti.

BBC'nin haberine göre, devrik lider Suu Çii, halkı isyana teşvik etmek ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Suu Çii, 11 farklı suçlamayla yargılanıyor.

Ev hapsinde bulunan Suu Çii'nin, hapishaneye konulup konulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint de aynı suçlamalarla 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre ise ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ev hapsinde bulunan ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Suu Çii'nin hapishaneye konulup konulmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den, Myanmar'da devrik lider Su Çii'ye hapis cezası verilmesine tepki - Son Dakika


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