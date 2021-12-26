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BM'den Myanmar'da ordunun sivillere yönelik saldırı haberlerine tepki - Son Dakika

BM'den Myanmar'da ordunun sivillere yönelik saldırı haberlerine tepki

26.12.2021 22:31
BM'den Myanmar'da ordunun sivillere yönelik saldırı haberlerine tepki

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Myanmar'da sivillere yönelik saldırı haberlerinden dehşete düştüğünü belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Myanmar'da sivillere yönelik saldırı haberlerinden dehşete düştüğünü belirtti.

Griffiths, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Aralık'ta Myanmar'ın Kayah eyaletinde sivillere yönelik saldırı haberlerinden dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Güvenilir raporların, en az biri çocuk olmak üzere 35 kişinin araçlarından zorla indirilerek öldürüldüğünü ve yakıldığını aktardığını kaydeden Griffiths, bu şiddet olayı sırasında kaybolan 2 insani yardım çalışanından da haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

Griffiths, bu üzücü olayı ve ülke genelinde uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklanan sivillere yönelik tüm saldırıları kınadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yetkilileri, faillerin bir an önce adalete teslim edilebilmesi için olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya çağırıyorum. Ayrıca Myanmar Silahlı Kuvvetlerini ve Myanmar'daki tüm silahlı grupları, sivilleri zarardan korumak için her türlü önlemi almaya çağırıyorum."

Myanmar'da milyonlarca kişinin hala insani desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Griffiths, BM'nin ve insani yardım ortaklarının, Myanmar genelinde yardım sağlamaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Olay

Önceki gün sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da ordunun, Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin yakın Mo So köyünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'dan fazla kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edilmişti.

Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Saldırı, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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