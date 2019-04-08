Son Dakika Haberleri: BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria Yanıtı

BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria Yanıtı

21 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak vaadine ilişkin, "Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük...

BM'den Netanyahu'ya Batı Şeria Yanıtı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak vaadine ilişkin, "Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeniden başbakan seçilmesi halinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genel sekreterin, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik tutumu bir ay önce de aynıydı, dün de aynıydı ve ve aynı olmaya devam edecek. Tutumumuzu çok net ortaya koyduk ve BM'nin tutumu Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarına dayalı. Bizim tarafımızdan bütün yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm olasılığını büyük ölçüde azaltıyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçimleri kazanması ve yeniden başbakan seçilmesi durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: AA

İsrail, Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Güncel
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