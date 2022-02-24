BM'den Putin'e "barışa bir şans ver" çağrısı - Son Dakika
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BM'den Putin'e "barışa bir şans ver" çağrısı

24.02.2022 06:23
BM'den Putin'e "barışa bir şans ver" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya işgale hazırlandığı iddiaları üzerine, "Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya işgale hazırlandığı iddiaları üzerine, "Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin." diye seslendi.

Guterres, Ukrayna'nın talebi üzerine New York saatiyle 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Daha önce Ukrayna'ya yönelik bir saldırının yakın olduğuna dair söylentilere asla inanmadığı için hatalı çıktığını belirten Guterres, "Ve bugün tekrar yanılmak istemiyorum." dedi.

Genel Sekreter, "Yani gerçekten bir operasyon hazırlığı varsa, kalbimin derinliklerinden söyleyeceğim tek bir şey var; Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin, zaten çok fazla insan öldü." ifadelerini kullandı.

"Barışın hakim olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız"

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo da Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bölgeden Ukrayna'ya yönelik büyük ölçekli askeri yığınak yapıldığı haberlerinin geldiğine dikkati çekti.

DiCarlo, bu gelişmelerin doğrulanması halinde, zaten tehlikeli olan bölgedeki durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

Hala diplomasiye şans verilmesini teşvik ettiklerinin altını çizen DiCarlo, BM personelinin Ukrayna halkına insani yardım için sahada kalmaya kararlı olduğunu söyledi.

DiCarlo, "Ukrayna'da önümüzdeki saat ve günlerde ne olacağını tam olarak tahmin edemeyiz. Açık olan, insani acılarda kabul edilemez derecede artış ve yıkıcı gerginliğin varlığıdır. Ukrayna halkı barış istiyor, eminim Rusya halkı da barış istiyor. Barışın hakim olması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Putin'e 'barışa bir şans ver' çağrısı - Son Dakika


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