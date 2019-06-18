Son Dakika Haberleri: BM'den Rusya ve Türkiye'ye çağrı: Suriye'nin kuzeyinde düzeni sağlayın
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BM'den Rusya ve Türkiye'ye çağrı: Suriye'nin kuzeyinde düzeni sağlayın

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'ye çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde vakit kaybedilmeden güvenliğin sağlanmasını talep etti. Guterres, "İdlib meselesine dahil olan tarafların sayısının artması durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyor." diye konuştu.

BM'den Rusya ve Türkiye'ye çağrı: Suriye'nin kuzeyinde düzeni sağlayın, System.String[]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Türkiye'ye çağrıda bulunarak Suriye'nin kuzeyinde vakit kaybedilmeden güvenliğin sağlanmasını talep etti.

Guterres, " İdlib'de artan şiddet olayları derinden endişelendiriyor. Meseleye dahil olan tarafların sayısının artması durumu daha da tehlikeli boyutlara taşıyor." diye konuştu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:53 
Suriye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Dünya
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