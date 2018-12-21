BM'den Rusya'ya Inf Reddi
9 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.
Birleşmiş Milletler
(BM
) Rusya
'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.
Birleşmiş Milletler Rusya'nın, ABD
'nin çekileceğini duyurduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 43 ülke Evet oyunu kullansa da 46'sı Hayır dedi. 78 ülke ise çekimser oy kullandı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov
ile ABD Başkanı Ronald Reagan
tarafından 8 Aralık
1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor. - NEW YORK
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:52 Kaynak: İHA
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