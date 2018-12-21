Son Dakika Haberleri: BM'den Rusya'ya Inf Reddi

BM'den Rusya'ya Inf Reddi

9 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.

BM'den Rusya'ya Inf Reddi, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti.

Birleşmiş Milletler Rusya'nın, ABD'nin çekileceğini duyurduğu Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) desteklenmesi ve korunmasına yönelik sunduğu tasarıyı reddetti. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 43 ülke Evet oyunu kullansa da 46'sı Hayır dedi. 78 ülke ise çekimser oy kullandı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:52 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Politika
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