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BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca Türkiye'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca Türkiye'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.
Temmuz 2019 ile Şubat 2020 arasındaki zamanı kapsayan raporda Rusya'nın hava saldırıları ile Suriye'de sivilleri katlettiği ve Türkiye'ye bağlı olan muhalif güçlerin de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde cinayetler işlediği ve yağmalama yaptıkları kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39
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