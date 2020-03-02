BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı - Son Dakika Dünya

BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca Türkiye'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.

BM'den Rusya'ya Suriye'de 'savaş suçu' iddiası, Türkiye'ye ise uyarı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya'nın Suriye'de savaş suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü. BM ayrıca Türkiye'nin bazı eylemlerinin de 'savaş suçu' kategorisinde değerlendirilebileceğini belirtti.


Temmuz 2019 ile Şubat 2020 arasındaki zamanı kapsayan raporda Rusya'nın hava saldırıları ile Suriye'de sivilleri katlettiği ve Türkiye'ye bağlı olan muhalif güçlerin de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde cinayetler işlediği ve yağmalama yaptıkları kaydedildi.

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Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39 
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