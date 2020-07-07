BM'den sanal terörizmle mücadele çağrısı - Son Dakika

BM'den sanal terörizmle mücadele çağrısı

Terör unsurlarının korona virüs sürecinde sanal ortamları daha fazla kullandıklarını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM terörle mücadele haftasının açılış konuşmasında dünya ülkelerine seslenerek "Korona virüs gibi terörizm de ulusal sınırlara saygı duymaz,...

Terör unsurlarının korona virüs sürecinde sanal ortamları daha fazla kullandıklarını belirten Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM terörle mücadele haftasının açılış konuşmasında dünya ülkelerine seslenerek "Korona virüs gibi terörizm de ulusal sınırlara saygı duymaz, tüm ulusları etkiler ve sadece toplu olarak yenilebilir" dedi.

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BM terörle mücadele haftası "Küresel Bir Pandemi Ortamında Terörle Mücadelede Stratejik ve Pratik Zorluklar" temasıyla 6-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere başladı. Etkinliklerin açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antoino Gutteres, terör unsurlarının korona virüs sürecinde sanal ortamları daha fazla kullandıklarını bildirdi. Terörizmi bir salgına benzeten Guterres, "Sürekli mutasyon geçiren bu salgına karşı da çok boyutlu bir işbirliği gerekiyor" dedi.


Terörle mücadele bakımından korona virüs sürecinde yaşanan değişimlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri, yeni dönemde terörle mücadele usullerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Guterres, aşırı terör örgütlerinin ya da ırkçı terör oluşumlarının, idari açıklardan yararlanarak amaçlarına ulaşmak için sanal ortamları kullandıklarını, buna karşı BM olarak beş prensip çerçevesinde terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak istediklerini ifade etti.


BM Genel Sekreteri 5 prensibi açıklayarak "Tehditleri karşılayacak kapasiteye ve araçlara yatırım yapmak, terör unsurlarını takip etmek ve etkisiz hale getirmek için gerekli teknolojilere sahip olmak, insan haklarına saygıyı sağlamak, teröristlerin salgının oluşturduğu boşluklardan yararlanmasına izin vermemek ve bilgi ve deneyimlerin paylaşımını güçlendirmek" olarak sıraladı.


Genel Sekreter, "Misyonumuzun diğer tüm alanlarında olduğu gibi, çalışmalarımız insanların hayatında oluşturduğumuz farkla değerlendirilmelidir, BM değerlerini yıkarak terörle mücadele yapamayız" ifadelerini kullandı.


Bu yıl ki BM terörle mücadele haftası, üye devletleri, Birleşmiş Milletler kurumlarını, kanaat önderlerini, sivil toplum temsilcilerini ve diğer paydaşları, Covid tarafından oluşturulan yeni terörle mücadele manzarası hakkında stratejik ve uzman düzeyinde çevrimiçi etkinlikler aracılığıyla görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat sunacak bir etkinlik olarak hazırlandı. Söz konusu etkinlikler pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştiriliyor. - BRÜKSEL

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM'den sanal terörizmle mücadele çağrısı - Son Dakika
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