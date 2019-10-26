Son Dakika Haberleri: BM'den "Silahlı grupların gösterileri hedef almasından endişeliyiz" açıklaması
Son Dakika Güncel BM'den 'Silahlı grupların gösterileri hedef almasından endişeliyiz' açıklaması

BM'den "Silahlı grupların gösterileri hedef almasından endişeliyiz" açıklaması

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), ülkedeki göstericilere karşı yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, Irak'ın istikrarı ve birliğini hedef alan silahlı gruplara karşı anlayış gösterilmeyeceğini bildirdi.

BM'den

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu (UNAMI), ülkedeki göstericilere karşı yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, Irak'ın istikrarı ve birliğini hedef alan silahlı gruplara karşı anlayış gösterilmeyeceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Plasschaert, Irak'ta göstericilere karşı şiddet uygulanmasıyla kamu ve özel mallara zarar verilmesini kınayarak, "Silahlı grupların, Irak'ın birliği ile istikrar ve meşru hak talebiyle yapılan barışçıl gösterileri hedef almasından endişe duyuyoruz. Irak'taki barışçıl gösterileri hedef alarak hükümetin güvenirliğini zayıflatacak bu silahlı gruplara karşı anlayış gösterilmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Endişeyle izliyoruz"

Irak'ın "yeniden şiddet dönemine evrilebilme" durumunu kaldırmayacağı uyarısında da bulunan Plasschaert, "Şiddet kullanılarak ölü ve yaralıların meydana gelmesini endişe ve panikle izliyoruz. Ülkede sosyal medyaya yönelik blokaj da devam ediyor ve internet hizmeti kesik şekilde veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Plasschaert, kışkırtıcı ve çatışma eylemlerinin engellenmesi için tüm siyasi taraflara çağrıda bulunarak, saldırılarda bulunan silahlı gruplara karşı tek vücut olmalarını istedi.

BM Irak Özel Temsilcisi Plasschaert, kamu hizmeti sunumu ve göstericilerin taleplerinin yerine getirilmesiyle yolsuzlukla mücadele konusunda Irak hükümetine destek sunmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de başlayan gösterilere Erbain törenleri nedeniyle ara veren eylemciler, dün tekrar gösterilerine başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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