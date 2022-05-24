BM'den Somali'de cumhurbaşkanı seçilen Şeyh Mahmud'a sorunları çözün çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Somali Özel Temsilcisi James Swan, Somali'de 2. kez cumhurbaşkanı olan Hasan Şeyh Mahmud'a, ülkedeki sorunların çözülmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Swan, Cumhurbaşkanı'ndan diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi, Eş-Şebab terör örgütü ile mücadele edilmesi ve ülke içinde uzlaşının sağlanmasına yönelik adımlar atılmasını beklediklerini belirtti.

Swan, BM adına Somali'ye devam eden siyasi, ekonomik ve güvenlik sorunlarının çözülmesi çağrısı yaptı.

Somali seçimlerinin gereksiz yere uzatıldığını ancak tamamlanan seçimlerin ülke için bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Swan, BM olarak Somali hükümeti ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Somali'de 15 Mayıs'ta yapılan seçimin 3. turunda 214 milletvekilinin oyunu alan Şeyh Mahmud, eski cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'yu geride bırakmıştı.