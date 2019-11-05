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Son Dakika Güncel BM'den Somali'ye yardım

BM'den Somali'ye yardım

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Somali'de meydana gelen sellerden etkilenmiş bölgelere özellikle de Beledveyne şehrine yapılacak uluslararası yardım çalışmalarına katıldı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Somali'de meydana gelen sellerden etkilenmiş bölgelere özellikle de Beledveyne şehrine yapılacak uluslararası yardım çalışmalarına katıldı.

BM'den yapılan açıklamada, BM'nin gıda yardım kolu olan Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ve BM İnsani Yardım Koordiansyon Ofisi'nin (OCHA) Somali'ye yardım çalışmaları gerçekleştirdiği ve bu kapsamda selden etkilenenlere, gıda, içilebilir su, hijyen, barınak ve sağlık yardımında bulunacağı belirtildi.

Yardımlarla ilgili bilgi veren WFP Somali Direktörü Caesar Arroyo, "Bunlar hazırlık gerektirmeyen gıdalar ve çocukları, anneleri ve herhangi birini acil ihtiyaç durumunda besleyebilir. İklim değişikliğinden ve meydana gelen selden etkilenen Beledveyne'yi ve civar bölgeleri yaklaşık 2 aya kadar destekleyebilecek kadar daha fazla gıda getiriyoruz" dedi.

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed, "Son zamanlarda meydana gelen selden etkilenenlerin yanında olmak için buradayız. Geçen sene meydana gelen selin kayda geçmiş en çok zarar veren sel olduğunun farkındayız. Allah selden etkilenenlerin yanında olsun" şeklinde konuşurken; Sosyal hizmetlerden sorumlu Hiran bölgesinin Vali Yardımcısı Sheikh Hussein Osman ise "WFP, selden etkilenen tüm köylere ulaşmak istediği için gıda dağıtımının devam edeceğine dair bizi bilgilendirdi. Gıda dağıtımına Ceel Jaale'den başladılar ve Bundaweyn, Howlwadaag, Hawo Taako gibi bölgelere de ulaşacaklar. WFP'nin çabalarını takdir ediyoruz" dedi.

BM, yapılan yardım faaliyetlerinin görüntülerini de paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Yardım kolilerinin helikoptere yüklenmesi

-Helikopterin kalkması

-Yardım kolilerinin kamyonlara taşınması

WFP Direktörü Caesar Arroyo'nun konuyla ilgili açıklaması

-Detaylar

Sosyal hizmetlerden sorumlu Hiran bölgesinin Vali Yardımcısı Sheikh Hussein Osman'in açıklaması

-Yardımların ulaştığı insanlar

Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed'in açıklaması


Birleşmiş Milletler, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:59 Kaynak: DHA
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