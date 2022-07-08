BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı

08.07.2022 13:15
BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yarın yapılması planlanan büyük protesto öncesinde güvenlik güçlerine, güvenliği sağlarken itidalli davranma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da yarın yapılması planlanan büyük protesto öncesinde güvenlik güçlerine, güvenliği sağlarken itidalli davranma çağrısında bulundu.

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, ülkedeki ekonomik krizin yol açtığı insani duruma dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Shamdasani, yarın Kolombo'da yapılması beklenen geniş çaplı protestolara ilişkin, "Sri Lankalı yetkilileri, protestonun güvenliğini sağlamada itidale ve şiddetin önlenmesi için her türlü çabayı sarf etmeye çağırıyoruz." dedi.

Protestoculara da gösterilerini barışçıl bir şekilde yapma çağrısını ileten Shamdasani, protestoyu takip etmek isteyen gazetecilerin haklarının korunması ve engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Shamdasani, Sri Lanka'da giderek kötüleşen ekonominin gerilimleri yükselttiğini vurgulayarak "Benzin istasyonlarında saatlerdir, hatta günlerdir kuyrukta bekleyen binlerce vatandaşın polis ve askerle çatıştığına dair haberler var." bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinin protestoculara gereksiz ve orantısız bir şekilde müdahale etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Shamdasani, "Zaman zaman silahlı kuvvetlerin gerçek mermi kullandığı görüldü. Uluslararası hukuka göre gösteriler sadece istisnai durumlarda dağıtılmalı, gerekli olduğu şartlarda güç kullanımına en son çare olarak orantılı bir şekilde başvurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, ülkedeki krizin etraflıca ele alınması için taraflara yönelik diyalog çağrısını yineledi.

Sri Lanka'daki durum

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisinin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa, 9 Mayıs'ta istifa etmiş, kabine de feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, Rusya'dan kredi desteği talep etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:48:03. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den Sri Lanka güvenlik güçlerine yarınki büyük protestoda itidalli davranma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement