BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı - Son Dakika
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BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı

21.07.2022 01:41
BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde şiddetin sona ermesi ve herkes tarafından kabul edilebilir çözümler aranması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde şiddetin sona ermesi ve herkes tarafından kabul edilebilir çözümler aranması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Mavi Nil bölgesindeki kabilelerin çatışması sonucu 105 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, "Bu çatışmalar, Sudan'daki insani ihtiyaçların tüm zamanların en yüksek olduğu bir zamanda geliyor. Şu anda 14 milyondan fazla insan bir tür hayat kurtaran yardıma ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Haq, BM'nin Sudan için insani müdahale planının bu yıl talep edilen yaklaşık 1,9 milyar dolarlık bütçenin sadece yüzde 20'si ile finanse edilebildiğini vurguladı.

Sözcü Yardımcısı, BM İnsani Yardım Koordinatörü Khurdiata Lou Ndiaye'nin bugün yaptığı açıklamada, "Mavi Nil eyaletindeki son mezhepsel şiddet dalgasında düzinelerce sivilin öldürülmesinden ve binlerce kadın ve kız çocuğunun yerinden edilmesinden derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verdiğini belirtti.

İnsani Yardım Koordinatörünün, tüm tarafları şiddeti durdurmaya ve herkes tarafından kabul edilebilir çözümler aramaya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 105, yaralananların sayısının ise 291'e yükseldiğini açıkladı.

Mavi Nil bölgesindeki çatışma

Sudan Sağlık Bakanlığı daha önce, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Berti kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 33 kişinin öldüğünü açıklamış ancak bazı kaynaklar ölü sayısını 65 olarak geçmişti.

Hausa ile Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve diğer bölgelere de yayılan çatışmalar sonrası çok sayıda asker bölgede konuşlandırılmıştı.

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, New York, Sözcü, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Sudan'ın Mavi Nil bölgesinde şiddeti durdurma çağrısı - Son Dakika

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