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BM'den Sudan ordusuna yönetimden çekilmesi çağrısı - Son Dakika

BM'den Sudan ordusuna yönetimden çekilmesi çağrısı

05.11.2021 17:23
BM'den Sudan ordusuna yönetimden çekilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'daki askeri müdahaleye ilişkin, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Sudan'daki askeri müdahaleye ilişkin, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Sudan'da 25 Ekim'de gerçekleşen askeri müdahaleyi değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği özel oturumda bir konuşma yaptı.

Sudan'daki askeri müdahaleyi rahatsız edici bulduğunu belirten Bachelet, "Askeri müdahale 2019'daki cesur ve ilham verici devrime ihanet teşkil etmekle birlikte uluslararası insan hakları hukuku ve ülkenin anayasasıyla çelişmektedir." dedi.

Bachelet, Sudan ordusu ve güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımının bir an önce son bulması gerektiğine vurgu yaparak, "Basın kaynaklarına göre 25 Ekim'den bu yana en az 13 sivil, ordunun müdahalesiyle hayatını kaybetmiş ve 300'den fazla kişi yaralanmıştır. Bu insan hakları ihlallerinin sorumluları hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Askeri müdahalenin ardından güvenlik güçlerinin kadınlara şiddet uyguladığına dair haberler aldığını belirten Bachelet, "Protestolara katılan birçok kadın aktivist tutuklanmış, saldırıya uğramış, tehdit edilmiş ve şiddete maruz kalmıştır." diye konuştu.

Sivil yönetime yeniden geçişin acilen sağlanması çağrısı

Bachelet, ordu ve sivil yönetim yetkilileri arasında görüşmelerin başkent Hartum'da başlatılmak üzere olduğuna dair haberleri olumlu karşılayarak, "Sudan'daki askeri yönetim yetkilileri ve destekçilerini, ülkenin kurumsal ve yasal reform istikametine dönüşüne müsaade etmek üzere geri çekilmeye davet ediyorum." dedi.

Askeri müdahalenin Sudan'da geçiş döneminde adalet, kurumsal reform ve yolsuzlukla mücadele alanlarında katedilen ilerlemeleri tersine çevirdiğini belirten Bachelet, "Sudan'da yasal reformların yapılması, yargının güçlendirilmesi, geçiş dönemi kapsamında yargı kurumlarının oluşturulması yolunda demokratik geçiş yetkililerine yardım etmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Bachelet, Sudan'ın bölgesinde demokrasi ve insan hakları alanındaki ilerlemelerde yol gösterici ülke olduğunu hatırlattı ve ülkede sivil yönetime yeniden geçişin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin protestoculara gerçek mermi kullanımının bir an önce son bulması gerektiğini aktaran Bachelet, "İnternet başta olmak üzere her türlü iletişim kanalı yeniden tesis edilmelidir. Bu, kriz zamanında insanların birbiriyle haberleşebilmesi için çok hayati bir ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Bachelet, uluslararası camiaya Sudan halkının demokrasi arzusunu destekleme çağrısı yaptı.

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Sudan ordusuna yönetimden çekilmesi çağrısı - Son Dakika


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