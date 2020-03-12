BM'den Sudanlı mültecilere 40 milyon dolar destek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki mülteciler ve yerlerinden edilenler için 40 milyon dolar tahsis etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş insanların ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 40 milyon dolar temin etmeye başladık ve daha fazlası için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soruna çözüm bulmak için yapılması gereken çok şey var. Ülkenin içinde bulunduğu güvenlik ve ekonomik durum göz önüne alındığında sorunun zor olacağını biliyoruz. Mültecilerin kayıt altına alınması ve hizmet sunulması için hükümete her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Grandi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya geldi.