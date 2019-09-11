Son Dakika Haberleri: BM'den "Suriye" açıklaması
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BM'den "Suriye" açıklaması

12 dakika önce

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği bildirdi.

BM Suriye Soruşturma Komisyonu, Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon, Rusya ve rejimin eylemlerinin savaş suçları kapsamına girebileceği bildirdi.

BM'den Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:39 Kaynak: AA
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