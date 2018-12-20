Son Dakika Haberleri: BM'den Suriye anayasası komitesi talebi

BM'den Suriye anayasası komitesi talebi

9 saat önce

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, "Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor.

BM'den Suriye anayasası komitesi talebi, System.String[]
BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, " Birleşmiş Milletler, güvenilir ve dengeli olması açısından gereken kriterler karşılanmadığı için listedeki 50 kişinin hepsine meşruiyet vermeye sıcak bakmıyor. Bizim değerlendirmemiz sonucunda listenin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:58 

Suriye, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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