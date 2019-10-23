Son Dakika Haberleri: BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek
Son Dakika Güncel BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor.

BM'den Suriye'de gerginliği azaltacak her türlü girişime destek, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "Genel Sekreter (Antonio Guterres), gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Haq, günlük basın brifinginde, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri, Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmayı yakından takip ettiklerini belirten Sözcü Haq, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.

Mültecilerin geri dönüşlerinin ise gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde olması gerektiğini belirten Haq, Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın ise Anayasa Komitesini 30 Ekim'de toplayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Sekreter, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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