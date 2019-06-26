Son Dakika Haberleri: BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı
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BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı

8 dakika önce

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum.

BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı, System.String[]
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13 
Sekreter, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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