BM'den 'Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın' çağrısı
8 dakika önce
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:13
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı Lowcock, "Bugün bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Gerginliği azaltın, hayatları kurtarın, kavgayı bırakın, hukuka uyun." dedi.
BM'den "Suriye'de gerginliği azaltın hayatları kurtarın" çağrısı
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