Son Dakika Haberleri: BM'den 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması

BM'den 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması

13 dakika önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."

BM'den 'Suriye'de güvenli bölge' açıklaması, System.String[]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:35 

Türkiye, Antonio Guterres, Suriye, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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