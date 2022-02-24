BM'den Suriye'de YPG/PKK kamplarındaki Fransız çocukların tahliye edilmemesine tepki - Son Dakika
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BM'den Suriye'de YPG/PKK kamplarındaki Fransız çocukların tahliye edilmemesine tepki

24.02.2022 19:15
BM'den Suriye'de YPG/PKK kamplarındaki Fransız çocukların tahliye edilmemesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerdeki Ayn İsa ve Hol kamplarında tutuklu bulunan Fransız vatandaşı çocukları ülkelerine göndermeyen Fransa'ya tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgal ettiği bölgelerdeki Ayn İsa ve Hol kamplarında tutuklu bulunan Fransız vatandaşı çocukları ülkelerine göndermeyen Fransa'ya tepki gösterdi.

Çocuk yaştaki yakınları bu kamplarda tutulan Fransız vatandaşlarının başvurularını değerlendiren Komite, başvuru incelemeleri sonucu elde ettiği bulguları paylaştı.

Komiteye yapılan 3 başvuruda bölgede tutulan 49 Fransız uyruklu çocuğun durumunun incelendiği ve bu çocuklardan bazılarının Suriye'de doğup, bazılarının ise küçük yaşta ebeveynleriyle beraber Suriye'ye gittiği, sonrasında ebeveynlerinin terör örgütü DEAŞ ile iş birliği içine girdiği bildirildi.

2019'dan bu yana Fransız hükümetinin, kamplarda tutulan çocuklardan 11'ini tahliye ederek Fransa'ya geri yolladığı, fakat geri kalan ve bazıları 5 yaşındaki 38 çocuğun ise savaş alanına benzer kamplarda kötü şartlar altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransız hükümeti çocukların çıkarını düşünmedi

Kamplardaki çocukların tutukluluğunun sürmesinin gayriinsani olduğu ve ülkeye iade edilmeleri için başvuruları incelerken Fransa yönetiminin, "bu çocukların çıkarını düşünmediği" görüşü savunuldu.

Komitenin açıklamasında Fransa'ya, kamplarda kalan diğer 38 çocuğun derhal vatanlarına gönderilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Komite Üyesi Ann Skelton, söz konusu kamplarda sivillerin temel gıda, su ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmadığını vurgulayarak, "Raporlara göre 2021'nin başından itibaren kamplarda en az 62 çocuk, kötü koşullardan ötürü yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Skelton, gün geçtikçe kamplarda daha fazla can kaybı yaşanma ihtimalinin arttığını kaydetti ve Fransa'ya "acil eylem" çağrısında bulundu.

Ayn İsa ve Hol kampları

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde kurulan Ayn İsa ve Hol kamplarında, DEAŞ üyeleri ve aileleriyle çatışmadan kaçan siviller tutuluyor.

Uluslararası Af Örgütü, Hol Kampı'nda insanlık dışı koşullara maruz kalan en az 27 bin çocuğun bulunduğunu açıklamıştı.

Geçen yıl bu kampta yaşamını yitiren 79 sivilin 14'ünün çocuk olduğu belirtilmişti.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Suriye'de YPG/PKK kamplarındaki Fransız çocukların tahliye edilmemesine tepki - Son Dakika


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