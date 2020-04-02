Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle "yeni" ve "benzersiz" bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Suriye genelinde insani yardımlar, daha önce hiç bu kadar kritik olmamıştı. Tüm Suriyeliler ve onlara yardım sağlayanlar risk altında" uyarısında bulundu.

Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yoluyla yapıldı.

Özel Temsilci Pedersen'in de katılımıyla düzenlenen toplantının ardından yazılı açıklama yapan Rochdi, Pedersen'in Suriye genelinin tamamını kapsayan "acil ateşkes çağrısını" yinelediğini aktardı.

Rochdi, ateşkesin, Kovid-19'la mücadele edilmesi ve Suriye halkının daha fazla acı çekmemesi adına önemini vurguladı.

Suriye'de halk sağlığı sisteminin "kırılgan" olduğunu belirten Rochdi, potansiyel Kovid-19 salgını için acilen tıbbi ekipman, cihaz ve malzemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

"Yerinden edilen 6 milyon sivil Kovid-19'a karşı savunmasız"

Rochdi, 1 milyonu 1 Aralık 2019'dan bu yana İdlib'de yerinden edilenler olmak üzere, ülkede toplam 6 milyon sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaştı. Najat Rochdi, bu sivillerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha savunmasız koşullarda yaşadığına işaret etti.

Kovid-19'un yayılma tehlikesine dikkati çeken Rochdi, 9 yıldır iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de "yeni" ve "benzersiz" bir durumla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Rochdi, "Suriye genelinde insani yardımlar daha önce hiç bu kadar kritik olmamıştı. Tüm Suriyeliler ve onlara yardım sağlayanlar risk altında." değerlendirmesinde bulundu.

Rochdi, İnsani Erişim Çalışma Grubu üyelerine, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan komşu ülkelerin desteklenmesinin de kritik önem arz ettiğini ilettiğini aktardı.

"Suriye, salgını önleyemeyecek derecede risk altında"

Pedersen, Suriye'nin Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında olduğunu belirtmişti.

30 Mart'ta BM Güvenlik Konseyini telekonferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, Suriye'de 10 kişide Kovid-19 görüldüğünü hatırlatarak, "Suriye, Kovid-19 salgınını önleyemeyecek derecede büyük risk altında." ifadesini kullanmıştı.