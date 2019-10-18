Son Dakika Haberleri: BM'den "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum birçok alanda sakin" açıklaması
Son Dakika Güncel BM'den 'Suriye'nin kuzeydoğusunda durum birçok alanda sakin' açıklaması

BM'den "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum birçok alanda sakin" açıklaması

17 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan görüşmelerin ardından harekata 120 saat ara verilmesiyle "bölgede birçok yerde durumun sakin olduğu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği" yönünde iddialar olduğunu bildirdi.

BM'den

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan görüşmelerin ardından harekata 120 saat ara verilmesiyle "bölgede birçok yerde durumun sakin olduğu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği" yönünde iddialar olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, "120 saatlik ateşkesin ardından BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi durumun birçok alanda sakin olduğunu ancak Resulayn'da top ve silah atışlarının devam ettiği yönünde haberler geldiğini bildirdi." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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