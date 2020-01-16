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BM'den Suriye raporu: Ülkedeki çocukların hayallerini çaldılar
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu tarafından yayımlanan bir rapor, iç savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu ortaya koydu.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu tarafından yayımlanan bir rapor, iç savaşın en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu ortaya koydu. Raporda, AB üyelirinden, bu ülkedeki IŞİD üyesi vatandaşlarının çocuklarının ülkelerine geri dönüşlerini kolaylaştırmaları istendi.
BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan Araştırma Komisyonu'nun 25 sayfalık raporunda, Suriyeli çocukların iç savaşın bütün taraflarının, şiddet ve suiistimallerine hedef olduğu belirtilerek, 8,5 yıldır süren iç savaşın ardından "Suriye'de çocukların, çocukluk hayallerini çaldıları" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:12
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