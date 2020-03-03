BM'den Suriye'ye 17 tırlık insani yardım - Son Dakika

BM'den Suriye'ye 17 tırlık insani yardım
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Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 17 tır, BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde yüklendi. İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.
Yardım malzemeleri, bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacak. - HATAY
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