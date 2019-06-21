BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 24 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi. Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Birleşmiş Milletler
'e ait lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
- Hatay
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