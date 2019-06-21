Son Dakika Haberleri: BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi
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BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den Suriye'ye 24 TIR insani yardım gönderildi, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 24 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler'e ait lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, jandarma ve BM çalışanları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından insani yardım yüklü TIR'lar İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
İdlib, Suriye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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