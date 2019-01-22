Son Dakika Haberleri: BM'den Suriye'ye 25 Tırlık İnsani Yardım

BM'den Suriye'ye 25 Tırlık İnsani Yardım

52 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

BM'den Suriye'ye 25 Tırlık İnsani Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım tırları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 25 tırlık yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi.

İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Hatay, Reyhanlı, Suriye, Birleşmiş Milletler, Yaşam
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