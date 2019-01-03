BM'den Suriye'ye 26 Tırlık İnsani Yardım
54 dakika önce
BM'den Suriye'ye 26 tırlık insani yardımHATAY - Birleşmiş Milletler insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
BM
'den Suriye
'ye 26 tırlık insani yardım
HATAY - Birleşmiş Milletler
insani yardım tırları Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.
İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 26 tırlık insani yaşam malzemesi BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinden yüklendi.
İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib
'e gönderildi.
Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:19 Kaynak: İHA
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