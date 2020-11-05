BM'den Suriye'ye 47 TIR insani yardım - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere insani yardım gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 47 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegörü Gümrük Kapısı'na geldi. Araçlar burada yapılan işlemlerinden ardından kente hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacağı öğrenildi.