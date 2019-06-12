Son Dakika Haberleri: BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına tepki
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BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına tepki

30 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na yapılan füze saldırısını kınadı.

BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısına tepki, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki Husiler tarafından, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na yapılan füze saldırısını kınadı.
BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Abha sivil havalimanına yapılan füze saldırısından dolayı derin endişe duyuyoruz." dedi.
Yemen'deki tarafları, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için önlem almaya çağıran Haq, "Bu tür saldırılar mevcut gerginliği daha da tırmandırıyor, ayrıca ulusal ve bölgesel güvenliği tehlikeye atarak BM liderliğindeki siyasi süreci de baltalıyor." diye konuştu.
Haq, Yemen'deki tarafları, sivillerin ve kritik sivil altyapıların uluslararası insani hukuk kapsamından korunmasını sağlamaya davet etti.
Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırısı
Suudi Arabistan, Asir bölgesindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na bugün saat 02.21'de Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Husiler de Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurmuştu.
Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:43 Kaynak: AA
Yemen, Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Güncel
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