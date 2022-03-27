BM'den Suudi Arabistan ve Yemen'deki hava saldırılarına kınama - Son Dakika
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BM'den Suudi Arabistan ve Yemen'deki hava saldırılarına kınama

27.03.2022 00:41
BM'den Suudi Arabistan ve Yemen'deki hava saldırılarına kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de ve Suudi Arabistan'da sivil tesislere yönelik hava saldırılarını ve bölgede artışa geçen şiddeti kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'de ve Suudi Arabistan'da sivil tesislere yönelik hava saldırılarını ve bölgede artışa geçen şiddeti kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Cuma günü Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki sivil ve enerji tesislerine yapılan hava saldırıları ile ardından Koalisyon'un Sana'daki hava saldırıları da dahil olmak üzere Yemen'deki çatışmanın son zamanlarda tırmanmasını şiddetle kınıyor." denildi.

Açıklamada, Sana'daki hava saldırılarında BM personelinin ikametgahının da zarar gördüğüne dikkat çekilerek, Genel Sekreter'in, Hudeyde'de devam ettiği belirtilen hava saldırılarından derin endişe duyduğu kaydedildi.

Yemen'de çatışmaların 8. yılına girdiği hatırlatılan açıklamada, tüm taraflara azami itidal, derhal gerilimi düşürme, düşmanlıkları durdurma ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma çağrısı yinelendi.

Ne olmuştu?

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının 25 Mart'ta Sana ve Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Husiler ayrıca, koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde ilindeki petrol tesislerine de 3 hava saldırısı düzenlediğini, söz konusu saldırıların Stockholm Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki de 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını" belirtmişti.

Yemen'deki istikrarsızlık

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdi

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Suudi Arabistan ve Yemen'deki hava saldırılarına kınama - Son Dakika


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