BM 'Den Suudi Genç Kadına Mülteci Statüsü

Avustralya'ya kaçmak isterken Bangkok'ta alıkonulan Suudi Arabistanlı genç kadın Rahaf Muhammed El Kunun'a Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verildi.

Avustralya'ya kaçmak isterken Bangkok'ta alıkonulan Suudi Arabistanlı genç kadın Rahaf Muhammed El Kunun'a Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verildi.



Avustralya Hükümeti, Avustralya'ya kaçmak isterken Bangkok'ta alıkonulan Suudi Arabistanlı genç kadın Rahaf Muhammed El Kunun'a Birleşmiş Milletler tarafından yasal olarak mülteci ilan edildiğini bildirdi.



Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (BMMYK) El Kunun'un olası yeniden yerleşim davasını Avustralya makamlarına sevk etti. Avustralya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu konunun düşünüleceği ancak konu hakkında daha fazla yorum yapılmayacağı bildirildi.



Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadın geçtiğimiz pazartesi Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok'tan Kuveyt'e uçmayı reddetmiş ve kendisini kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatmıştı. El Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmış, Müslümanlıktan ayrıldığını ve Suudi Arabistan'da bunun cezasının ölüm olduğunu söylemişti.



Tayland Göçmenlik Polis Departmanından yapılan açıklamada ise genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade edilmişti.



Normal şartlarda hükümetler tarafından verilmesi gereken mülteci statüsünün devletlerin 'yapamadığı veya isteksiz olduğu durumlarda' BMMYK tarafından verilmesi sağlanabilir.



Şu an mülteci durumunda olan Suudi genç kadının bir ülke tarafından kabul edilmesi bekleniyor.



"Keşke pasaportu yerine telefonunu alsalardı"



Suudi Arabistan'ın Bangkok Maslahatgüzarı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Keşke El Kunun'un pasaportu yerine telefonunu alsalardı. Rahaf'ı kurtarma hareketi her şeyi değiştirdi. Rahaf'ın cesareti Suudi kızlara özgürlüklerini arama ve inançlarını seçmeleri için bir umut oldu. Tüm dünya onların arkasında" ifadelerini kullandı. - CANBERRA

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