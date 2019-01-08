Son Dakika Haberleri: BM'den Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadınla İlgili Açıklama

BM'den Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadınla İlgili Açıklama

1 saat önce

- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch'un açıklaması - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, aile şiddetinden kaçarken Tayland'da havaalanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed El Kunun'la ilgili açıklama yaptı.

BM'den Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadınla İlgili Açıklama, System.String[]
- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch'un açıklaması - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, aile şiddetinden kaçarken Tayland'da havaalanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed El Kunun'la ilgili açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Tayland, Güncel
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