BM'den Tayland'da Alıkonulan Suudi Genç Kadınla İlgili Açıklama
1 saat önce
- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch'un açıklaması - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, aile şiddetinden kaçarken Tayland'da havaalanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed El Kunun'la ilgili açıklama yaptı.
- BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch'un açıklaması - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, aile şiddetinden kaçarken Tayland
'da havaalanında alıkonulan Suudi Arabistan
vatandaşı Rahaf Muhammed El Kunun'la ilgili açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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