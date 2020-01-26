BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı - Son Dakika

BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM'den Türkiye'ye Elazığ depremi için taziye ve destek mesajı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine başsağlığı diledi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Elazığ'da yaşanan depremdeki can ve mal kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini ileten Guterres, yaralılara da acil şifa diledi.

Guterres, Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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