BM'den Tutuklu 59 Kolombiyalı İçin Venezuela'ya Çağrı
5 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi tarafından tutuklanan 59 Kolombiyalı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.
Birleşmiş Milletler
(BM
), Venezuela
'da Nicolas Maduro
yönetimi tarafından tutuklanan 59 Kolombiyalı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi.
BM İnsan Hakları Konseyi, Venezuela'da 2 yıldır başkent Karakas'ta bulunan La Yaguara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 59 Kolombiyalı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı
, BM'nin Venezuela'ya yaptığı çağrı sonrasında gözaltıların keyfi olduğunu ve tazminat alma haklarının doğduğunu açıkladı.
Mülteciler Yüksek Komiserliği uyarmıştı
Venezuela'da Eylül
2016'da farklı güvenlik operasyonlarında 59 Kolombiyalı tutuklandı. 9 Ekim'de toplanan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, bu kişilerin tutuklanması konusunda "derin endişesini" dile getirdi. BM, Venezuela'daki cezaevi koşullarının korkunç olduğunu belirtti. - KARAKAS
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:41 Kaynak: İHA
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