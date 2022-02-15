BM'den Ukrayna-Rusya krizinde "kışkırtıcı söylemlerden" kaçınılması çağrısı - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna- Rusya krizinde "kışkırtıcı söylemlerden" kaçınılması gerektiğini belirterek, "Kamuoyu açıklamaları, gerilimleri alevlendirmeyi değil, azaltmayı amaçlamalı." dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'da olası bir askeri çatışma konusunda artan spekülasyonların ve tansiyonun yükselmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Olası bir savaşın "Avrupa'ya ve dünyaya getireceği acı ve yıkımın bedelinin idrak edilemeyecek kadar büyük olacağı" uyarısı yapan Guterres, "Felaket getirecek çatışma olasılığını bile kabul edemeyiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı görüştüğünü belirten Guterres, "Mesajım net, Diplomasinin alternatifi yok. En zorlu olanlar dahil tüm sorunlar diplomatik yollarla ele alınmalı. Bu ilkenin galip geleceğine inancım tam." değerlendirmesini yaptı.

BM şartı ve uluslararası hukukun gereği tüm ülkelerin sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, "Gerginliği ve sahadaki eylemleri azaltma zamanı. Kışkırtıcı söylemlere yer yok. Kamuoyu açıklamaları, gerilimleri alevlendirmeyi değil, azaltmayı amaçlamalı." çağrısı yaptı.