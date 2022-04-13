BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı - Son Dakika
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BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı

13.04.2022 19:39
BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 1,7 milyar kişiyi etkilediği ve gıda, enerji ve finans sistemlerinde kesintiler yarattığı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın 1,7 milyar kişiyi etkilediği ve gıda, enerji ve finans sistemlerinde kesintiler yarattığı uyarısında bulundu.

Guterres, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının küresel ve sistemik olduğunu söyledi.

Savaşın küresel yoksulluk ve açlığı artırdığını ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini tehdit ettiğini belirten Guterres, üçte biri halihazırda yoksulluk çeken 1,7 milyar kişinin savaş nedeniyle gıda, enerji ve finansal sistemde aksaklıklarla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

Dünyanın en yoksul ve en savunmasız ülkeleri dahil, 36 ülkenin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal ettiğini söyleyen Guterres, "Savaşın başından beri buğday ve mısır fiyatları oldukça dalgalı ve bu yıl yüzde 30 arttı. Petrol fiyatları son bir yılda yüzde 60'tan fazla, doğal gaz fiyatları yüzde 50 arttı ve gübre fiyatları ikiye katlandı." dedi.

Guterres "Gelişmekte olan ülkeleri finansal uçurumun eşiğinden döndürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Açık pazarlar aracılığıyla gıda ve enerji akışının istikrarlı şekilde sağlanması için gereksiz tüm ihracat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısı yapan Guterres, "Himayeciliğin zamanı değil. Üretim fazlası ve rezervler ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmeli." diye konuştu.

Guterres, enerji krizinin ise yenilebilir enerjiye geçiş için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Savaşa son verilmesi ve müzakerelerin hızlandırılması çağrısı yapan Guterres, Ukrayna halkının bu şiddeti, dünya genelindeki savunmasız insanların da kendileriyle hiçbir alakası olmayan bir savaşın kurbanı olmayı hak etmediğini vurguladı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor uyarısı - Son Dakika


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